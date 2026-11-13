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Жизнь

«РИА Новости»: блогеру Самойловой запретили открывать новый бизнес в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила блогеру Оксане Самойловой регистрировать новый бизнес в России до сентября 2029 года. Решение было принято 24 сентября и связано с указанием недостоверного адреса в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) принадлежащей блогеру компании «Семми бьюти». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ФНС.
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Оксана Самойлова сейчас владеет двумя компаниями, которые занимаются розничной торговлей одеждой. Наложенное ограничение касается только регистрации новых бизнесов и не влияет на деятельность уже действующих предприятий.
По российскому законодательству, налоговый орган вправе отказать в регистрации владельцу или руководителю компании, если ранее он владел контролирующей долей либо руководил фирмой с зафиксированной в ЕГРЮЛ недостоверной информацией.
ФНС