«РИА Новости»: блогеру Самойловой запретили открывать новый бизнес в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила блогеру Оксане Самойловой регистрировать новый бизнес в России до сентября 2029 года. Решение было принято 24 сентября и связано с указанием недостоверного адреса в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) принадлежащей блогеру компании «Семми бьюти». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на ФНС.
Оксана Самойлова сейчас владеет двумя компаниями, которые занимаются розничной торговлей одеждой. Наложенное ограничение касается только регистрации новых бизнесов и не влияет на деятельность уже действующих предприятий.
По российскому законодательству, налоговый орган вправе отказать в регистрации владельцу или руководителю компании, если ранее он владел контролирующей долей либо руководил фирмой с зафиксированной в ЕГРЮЛ недостоверной информацией.