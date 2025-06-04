Воронежские власти ищут подрядчика для капремонта пансионата за 78,5 млн

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион на капитальный ремонт пансионата для престарелых и инвалидов «Кантемировский» в селе Писаревка Кантемировского района. Начальная цена контракта — 78,5 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику до 10 декабря 2025 года предстоит укрепить стены и фундамент здания, отремонтировать основные и подсобные помещения, обновить инженерные системы, модернизировать светотехническое оборудование. Также необходимо обустроить пешеходные дорожки с тактильным покрытием для передвижения людей с нарушением зрения, озеленить прилегающую территорию. Гарантия на работы составит 60 месяцев.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 17 июня, итоги планируется подвести 19 июня.

В конце апреля контракт на строительство корпуса геронтологического центра в Липецке за 2 млрд руб. получила местная ГК «Солидарность». Воронежская компания ООО «Спецстрой», занявшая второе место, обжаловала результаты торгов, но в УФАС претензию посчитали необоснованной.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова