Дистрибьютор Honor выиграл судебный спор с российской таможней
Арбитражный суд Москвы обязал Центральное таможенное управление вернуть дистрибьютору Honor — ООО «Рево Чардж Рус» — излишне уплаченные таможенные платежи и пени на 582 млн руб. по примерно сотне таможенных деклараций на смартфоны, сообщил Forbes.
В 2023 году «Рево Чардж Рус» ввезла смартфоны Honor, задекларировав их по стоимости сделки с продавцом. Таможня сочла эту стоимость заниженной и выставила требования об уплате дополнительных таможенных платежей и пеней. Ее подозрение основывалось, в частности, на том, что продавец и покупатель были взаимосвязанными компаниями, а заявленные цены отличались от тех, по которым аналогичные устройства ввозили другие участники рынка.
«Рево Чардж Рус» объяснила суду, что не могла заключить прямой контракт с китайским производителем Honor из-за санкционных ограничений и отказа иностранных компаний работать напрямую с российскими покупателями. Поэтому использовалась узбекская компания, через которую и проходили поставки. При этом цена основывалась на дистрибьюторском предложении Honor узбекскому посреднику. Суд принял эти объяснения и признал, что сама по себе взаимозависимость компаний еще не доказывает влияния этой взаимозависимости на цену товара.