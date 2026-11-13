Дистрибьютор Honor выиграл судебный спор с российской таможней

В 2023 году «Рево Чардж Рус» ввезла смартфоны Honor, задекларировав их по стоимости сделки с продавцом. Таможня сочла эту стоимость заниженной и выставила требования об уплате дополнительных таможенных платежей и пеней. Ее подозрение основывалось, в частности, на том, что продавец и покупатель были взаимосвязанными компаниями, а заявленные цены отличались от тех, по которым аналогичные устройства ввозили другие участники рынка.