Набиуллина сообщила о подготовке поправок в закон о платформенной экономике

Необходимость изменений госпожа Набиуллина объяснила тем, что платформы объединяют в одном пакете продажу продукта и финансовой услуги. Она считает, что перед потребителем нужно отвечать за конечный результат. По словам главы ЦБ, хотя регулирования пока нет, регулятор уже взаимодействует с платформами, а те реагируют на его замечания.