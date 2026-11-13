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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Экономики

Набиуллина сообщила о подготовке поправок в закон о платформенной экономике

Банк России (ЦБ) разрабатывает изменения в закон о платформенной экономике, чтобы сделать контроль системным. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на конференции «Фокус на клиента». По ее словам, регулятор не хотел бы разбирать каждый случай отдельно, как это было на раннем этапе работы с финансовыми организациями.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Необходимость изменений госпожа Набиуллина объяснила тем, что платформы объединяют в одном пакете продажу продукта и финансовой услуги. Она считает, что перед потребителем нужно отвечать за конечный результат. По словам главы ЦБ, хотя регулирования пока нет, регулятор уже взаимодействует с платформами, а те реагируют на его замечания.
Подготовка поправок сопровождалась многочисленными обсуждениями и спорами, рассказала Эльвира Набиуллина. «Рассчитываем, что Государственная дума… примет в эту сессию, потому что это важные поправки для защиты прав потребителей»,— пояснила глава ЦБ.
Закон о платформенной экономике вступил в силу 1 октября. Он устанавливает права и обязанности операторов платформ, владельцев пунктов выдачи заказов, продавцов, покупателей и исполнителей работ. Им также утверждены требования к размещению предложений о продаже товаров на посреднических цифровых платформах.
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