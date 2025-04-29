Не состоялись торги на завершение реконструкции теплосетей в воронежских Лисках

Аукцион на завершение реконструкции теплосетей в восточной части райцентра Лиски Воронежской области признан несостоявшимся. На участие в нем поступила только одна заявка, однако она не соответствовала требованиям, поэтому ее отклонили. Подавшая ее компания не стала снижать начальную цену контракта в 668,7 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Накануне подконтрольное властям Лисок ООО «Тепловик» опубликовало аналогичный тендер. Начальная цена не изменилась, работы так же требуется выполнить до 15 октября 2025 года. Заявки на участие в новом аукционе принимаются до 6 мая. Итоги планируется подвести 7 мая.

В апреле 2024 года контракт на реконструкцию системы теплоснабжения в Лисках выиграло московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную цену контракта в 1,1 млрд руб. Работы нужно было выполнить до декабря 2024-го, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Уточняется, что обязательства исполнены на 254,5 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

В феврале этого года «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с «Южнефтегазстроя» 400,2 млн руб. штрафа, необоснованного обогащения и пени по тому же контракту. В марте от московской компании поступило встречное заявление с требованием признать недействительным односторонний отказ «Тепловика» от контракта. Оба иска приняты к производству, заседания по ним назначены на 13 мая.

Алина Морозова