Трамп созвонился с Си

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Синьхуа». По данным издания, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Подробности разговора пока не приводятся. Белый дом сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизил тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены»..

Лусине Баласян