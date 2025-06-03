В тарифы включают разговор

Вашингтон допустил прямые переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, лидеры двух стран в ближайшее время обсудят тарифное соглашение, а также другие торговые вопросы. Ранее Пекин обвинил США в нарушении «торгового перемирия» из-за новых правил экспорта чипов, визовых требований к студентам из КНР и прекращения продаж программного обеспечения. Западные СМИ отмечают, что заявление официального представителя Трампа указывает на желание президента разрешить финансово-экономические вопросы в американо-китайских отношениях.

Несмотря на отсутствие успеха, в Белом доме делают вид, что провалов в торговой политике нет, считает аналитик Bloomberg TV Джон Херсковиц: «Дональд Трамп на днях встречался с рабочими в Пенсильвании и пытался показать, что его торговая политика выигрышная. Он решил рассказать работникам местного завода о тех немногих хороших новостях, которые появились в это трудное для торговли время. Но что на самом деле получится из его политики в отношении Китая и других стран, еще только предстоит выяснить. Дело в том, что администрация Трампа использует тарифы, чтобы показать, как она заботится об американских компаниях. К примеру, это касалось пошлин на алюминий и сталь, которые якобы должны были стать благом для United States Steel Corporation».

Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры, однако вряд ли после этого США смягчат политику в отношении Пекина, полагает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его словам, соперничество стран — это борьба за глобальное доминирование: «У Трампа в рамках его тарифных войн две цели. Первая — выторговать более выгодные условия торговли для Соединенных Штатов, расширить американские экспорт и производство. А вот в отношении Китая, который сейчас является третьим по величине торговым партнером США после Канады и Мексики, задачи идут гораздо дальше и касаются введения постепенной политики сдерживания в его отношении по аналогии с Советским Союзом в годы холодной войны. Происходит последовательное обрезание как торговых связей, так и научно-культурных, и политика изоляции КНР от современных технологий. Естественно, все прекрасно понимают, о чем идет речь. У Пекина достаточно нормальные рабочие отношения с Трампом, но точно так же абсолютно ясно, что хотя достигнуты какие-то договоренности, политика удушения Китая будет продолжаться.

Так что диалог лидеров двух стран не изменит общего курса Трампа, поскольку политика сдерживания Китая является ключевым элементом его внешней политики.

Один из них представляет собой постепенный уход из Европы, ослабление обязательств по отношению к союзникам в ЕС и обращение американского внешнеполитического и оборонного потенциала в сторону Тихоокеанского театра и Китая».

Между тем в Министерстве коммерции КНР подчеркнули, что США наносят ущерб интересам страны. В Пекине пообещали действовать решительно для их защиты. По мнению профессора международных отношений университета The New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой, до кульминации в американо-китайском противостоянии еще очень далеко: «Трамп — человек непредсказуемый. Ясно, что Си Цзиньпин несгибаем не только потому, что это его мировая репутация, а еще это репутация Китая. Если Пекин считает, что нарушения имеют место, то он будет отвечать. Если говорить о долгосрочной перспективе, то, с моей точки зрения, если не будет совсем прямых столкновений, каких-то экономических, запретительных мер и так далее, то непонятно, и каким образом отношения между Трампом и Си Цзиньпином, Китаем и США будут налаживаться.

Торговая война будет продолжаться. Трамп не станет идти на большие уступки, а Си Цзиньпин все время будет показывать, что он такой же, если не более главный в этих отношениях. Поэтому, думаю, этот виток это не последний, и, может быть, даже не самый плохой».

По данным Financial Times, американская сторона рассчитывала, что после переговоров в Женеве Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Однако этого не случилось, отмечал президент Американской торговой палаты в Китае Майкл Харт. В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что после временного перемирия в торговой войне переговоры с КНР «зашли в тупик».

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Леонид Пастернак