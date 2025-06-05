Посольство КНР в США: разговор с Си Цзиньпином инициировал Дональд Трамп

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Об этом сообщила пресс-служба посольства Китая в Вашингтоне.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего»,— говорится в посте, опубликованном дипмиссией в соцсети X.

О состоявшемся телефонном разговоре двух лидеров сообщило в четверг агентство «Синьхуа». Подробностей переговоров не приводилось. Белый дом ранее сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизила тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».

Анастасия Домбицкая