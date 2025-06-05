Омбудсмен Мерзлякова прокомментировала задержание журналистов Ura.ru

Омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала «Ъ-Урал» обыски и задержания в редакции информагентства Ura.ru. «Если мне поступят обращения, связанные с нарушением процессуальных моментов, мы их будем обязательно рассматривать. Я на связи со Следственным комитетом, я естественно переживаю за то, что происходит»,— сказала госпожа Мерзлякова, уточнив, что у правоохранительных ведомств нет заинтересованности в том, чтобы нарушать закон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Свердловская журналистика всегда была в зоне турбулентности. Не потому что здесь какие-то гонения, а наоборот, достаточно свободно, достаточно смело»,— сказала она, уточнив, что иногда медиа переходят границу. Госпожа Мерзлякова выразила надежду, что ситуация с задержаниями не связана с журналистской деятельностью и «ребята продолжат работать». Журналистов она призвала оставаться работать в Свердловской области, потому что «нигде лучших условий для журналистики они не найдут».

В свердловской редакции портала Ura.ru прошли обыски, был задержан свердловский редактор Денис Аллаяров и двое журналистов, пишущих на криминальную тематику: Сергей Бодров и Анна Салымская. Сообщалось, что следственные действия проходят по делу в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Позднее всех журналистов отпустили в статусе свидетелей, однако ближе к вечеру господин Аллаяров был задержан снова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ сотруднику полиции, который, по данным «Ъ-Урал», передавал ему оперативные сводки за деньги. Госпожа Мерзлякова отметила, что ей не известно о новых обвинениях в отношении Дениса Аллаярова.