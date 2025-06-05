Горелкин: Telegram не будут блокировать после запуска национального мессенджера

Замглавы комитета Госдумы по информполитике и информационным технологиям Антон Горелкин заявил, что планы по созданию в России национального мессенджера сами по себе не приведут к блокировке Telegram.

«Если он будет стремиться к соблюдению законов страны ... до таких крайних мер дело не дойдет»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что еще не вышедший Max разработки VK рассматривают в качестве возможной площадки для интеграции сервиса "Госуслуг" и какого-либо популярного мессенджера. Telegram для этой цели было решено не использовать.