Санкции раскачали фрахт

Последние санкции ЕС против свыше 180 судов, перевозящих нефть из России, вызвали увеличение ставок фрахта в Балтике и Черном море. За неделю транспортировка подорожала на 2–30% в зависимости от направления и типа танкера, хотя затем ставки несколько скорректировались. При этом экспорт сырья из РФ остается стабильным, и некоторые аналитики даже ждут роста поставок осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объявленные 20 мая санкции ЕС против 189 танкеров, в основном занимающихся перевозкой нефти и нефтепродуктов из РФ, привели к росту ставок на транспортировку сырья в Балтике и Черном море, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Как пишут аналитики, фрахтователи стали отказываться от танкеров, попавших под ограничения. Как подсчитывал “Ъ”, из 189 танкеров около 50 уже были под санкциями США (см. “Ъ” от 21 мая).

По данным ЦЦИ, за неделю к 23 мая перевозка нефти танкерами Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн из Балтики в Турцию подорожала на 22,6% к предыдущей неделе, до $5,2 за баррель; в Индию — на 10,1–11,1%, до $8,3–9 за баррель; в Китай — на 2,6%, до $11 за баррель. Стоимость доставки судами такого класса из Новороссийска в Индию за неделю выросла на 7,7–7,9%, до $6,6–7,4 за баррель; в Китай — на 5,1%, до $9,7 за баррель. Ставки фрахта в Турцию остались на уровне $2,9 за баррель. Цены на транспортировку нефти из Козьмино в Китай выросли на 2,3%, до $3 за баррель.

Еще большая динамика наблюдается в стоимости фрахта танкерами Suezmax дедвейтом 135 тыс. тонн. По данным ЦЦИ, ставки на перевозку нефти из Новороссийска в Индию и Китай на таких судах выросли за неделю на 30% и 33,3%, до $6,2–8,2 за баррель соответственно.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что главная причина роста фрахтовых ставок не сам факт санкций, а риск задержания или ареста судов, даже кратковременного. Для судовладельцев это становится угрозой, которая может привести к простоям и финансовым потерям, поясняет эксперт. По мнению господина Юшкова, ЕС, видимо, реализует стратегию давления: сначала вводит массовые ограничения против танкеров, затем тестирует механизм ареста судов и впоследствии может попытаться ограничить проход через датские проливы для танкеров, не соблюдающих ценовой потолок. Эти факторы, говорит эксперт, и провоцируют рост ставок, особенно в Балтике.

Старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов говорит, что на прошлой неделе ставки выросли в моменте, но к ее концу началась медленная коррекция. К середине текущей недели, по его словам, сделки на перевозку российской нефти фиксируются примерно на уровне конца прошлой недели — около $8–9,5 за баррель из Балтики до Индии в зависимости от порта прибытия. Как отмечает господин Политов, настроения судовладельцев не очень агрессивные, поскольку предложение грузов остается стабильным.

По данным ЦЦИ, загрузка портов РФ российской нефтью 19–25 мая выросла на 3,1% неделя к неделе, до 438 тыс. тонн в сутки. Наибольший прирост показали балтийские порты, загрузка которых увеличилась на 20%, до 216 тыс. тонн в сутки. Алексей Политов говорит, что рост загрузки в Балтике связан со стабильным спросом на российскую нефть Urals. В пример он приводит Турцию, которая в мае вдвое нарастила импорт этого сорта относительно марта. А основные объемы поставок Urals в Турцию идут как раз из балтийских портов, объясняет господин Политов.

Интерес со стороны покупателей к Urals Алексей Политов объясняет ценами, которые находятся ниже отметки $60 за баррель. По оценкам ЦЦИ, в начале этой недели цена Urals в портах колебалась в районе $53 за баррель против около $65 за баррель в январе.

Эксперт по фондовому рынку БКС Людмила Рокотянская считает, что расширение санкций ЕС против танкеров, относимых к теневому флоту России, вряд ли окажет заметное влияние на экспорт российской нефти. Основные объемы поставок направлены на восточные рынки, которые не подчиняются европейским ограничениям, отмечает она. Кроме того, по мнению эксперта, эффективность санкций ЕС снижается из-за отсутствия поддержки со стороны США. Европейские страны, продолжает она, не обладают достаточными ресурсами для контроля за ограничениями и не имеют прямого влияния на ключевых покупателей сырья из РФ.

По прогнозу Игоря Юшкова, объемы экспорта российской нефти вряд ли сократятся в будущем. Напротив, считает он, осенью возможен рост поставок за счет снижения внутреннего спроса и решений ОПЕК+ по добыче. Участники альянса ранее договорились о росте добычи на 411 тыс. баррелей в сутки в мае и июне, что в три раза больше изначального плана. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что аналогичное решение страны ОПЕК+ могут принять и относительно добычи в июле. Вице-премьер Александр Новак в конце мая говорил журналистам, что это еще не обсуждалось. По оценкам ЦЦИ, по итогам мая морской экспорт российской нефти ожидается на уровне чуть выше апреля — около 13,6 млн тонн.

Ольга Семеновых