Хинштейн заявил о чрезвычайной ситуации с коррупцией в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе есть множество проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. Он напомнил, что бывший глава области находится под стражей по делу о хищении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная,— сказал Александр Хинштейн на заседании Курской областной думы (цитата по ТАСС).— Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит, а сидит».

Врио губернатора добавил, что судить о масштабе коррупции в регионе можно в том числе по обращениям жителей. Александр Хинштейн также заявил о намерении бороться с проблемой и «привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь депутатский корпус».

В апреле Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца экс-губернатора Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова. По версии следствия, они похитили 1 млрд руб., часть из которых предназначались АО «Корпорация развития Курской области» для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Глава корпорации Владимир Лукин и его заместитель находятся под стражей с конца декабря по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курским чиновникам помянут старое».

Петр Бузлаев