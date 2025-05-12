Курским чиновникам помянут старое

В Курской области по поручению врио губернатора Александра Хинштейна подготовлен список из более чем 70 чиновников, которые ранее были освобождены от уголовной ответственности или погасили судимость. Глава региона считает, что такие люди не должны работать во власти, пусть даже формальных ограничений для этого они не имеют. Господин Хинштейн пояснил “Ъ”, что блюсти «чистоту рядов» можно путем увольнения по утрате доверия, хотя большинство фигурантов списка, по его убеждению, уйдет в отставку добровольно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Администрация губернатора Курской области и комитет региональной безопасности по поручению Александра Хинштейна подготовили список из более чем 70 сотрудников местных органов власти и подведомственных учреждений, ранее погасивших судимость или освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. На заседании правительства 12 мая врио губернатора не стал перечислять всех его фигурантов, однако обратил внимание на вменявшиеся им составы, в числе которых мошенничество, получение взяток и даже грабеж.

По мнению господина Хинштейна, чиновники, совершившие умышленные коррупционные преступления, не должны работать в органах власти, даже если формальных ограничений на это законом не предусмотрено: «Нам необходимо, чтобы власть была прозрачна и чиста. И для этого в ней должны работать те люди, кто, как минимум, не может вызвать подозрение. Потому что, если человек, например, был несколько раз судим за кражу, как он может работать в системе власти, пусть и в местном самоуправлении?» Врио губернатора подчеркнул, что не вводит запрет на профессию, но «предъявляет дополнительные требования к чистоте рядов»: «Это тем более актуально в регионе, в котором бывшие губернатор и председатель правительства находятся в другом месте (экс-глава региона Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов в апреле были арестованы по обвинению в хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной.— “Ъ”)».

На совещании в правительстве Александр Хинштейн пообещал довести подготовленный список до своих заместителей и глав районов для принятия «соответствующих мер». Как именно они будут добиваться увольнения фигурантов, он не пояснил.

Впрочем, механизмы для этого существуют, заверил “Ъ” господин Хинштейн: «Есть форма увольнения по утрате доверия, и она не требует какого-либо обоснования. Но думаю, что в случаях, подобных курскому, большинство людей посчитает возможным уйти самостоятельно, как только им такая рекомендация будет высказана».

Врио губернатора подчеркнул, что речь не идет о «чистках» и в каждом конкретном случае подход будет индивидуальным, поскольку несколько участников списка совершили преступления «по неосторожности».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напоминает, что федеральный закон «О государственной гражданской службе» запрещает замещать должности лицам с неснятой или непогашенной судимостью, однако граждане, освобожденные от уголовной ответственности или погасившие судимость, при отсутствии запрета на занятие определенных должностей работать в структурах власти могут. «Так что любые увольнения, обусловленные наличием погашенной судимости, в такой ситуации будут с исключительно высокой долей вероятности признаны нарушением закона и гарантированных Конституцией прав увольняемого в случае обращения в суд»,— добавляет юрист. По его словам, это может повлечь не только обязанность восстановить уволенного, но и риск привлечения нанимателя к дисциплинарной и административной ответственности.

Политолог Владимир Слатинов считает, что к борьбе за «чистоту рядов» Александра Хинштейна подтолкнула недавняя история с назначением на должность и. о. директора областного центра занятости бывшего мэра Щигров Павла Моисеева, которого три года назад освободили от уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями из-за истечения сроков давности.

«Политическая мотивация Хинштейна понятна: он хочет выглядеть как последовательный борец с коррупцией в местных элитах и исключает различные схемы прихода в органы власти людей с сомнительной репутацией. То, что подобный инструмент юридически сомнителен, я думаю, он сам хорошо осознает, поэтому оговаривается о нереабилитирующих основаниях закрытия дел некоторых работников и возможности их самостоятельного ухода»,— говорит господин Слатинов.

По его мнению, в сложившейся в регионе ситуации инициатива господина Хинштейна будет пользоваться общественной поддержкой и вряд ли найдет противников среди сотрудников контролирующих органов и самих граждан, подпадающих под такое поражение в правах. Однако по мере стабилизации ситуации могут возникнуть и те, кто попробует апеллировать к букве закона, допускает эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж