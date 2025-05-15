Экс-главе Корпорации развития Курской области продлили арест

Бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, обвиняемый в особо крупной растрате, остается под стражей после продления ареста Мещанским районным судом Москвы на три месяца. Его этапировали в столицу для проведения следственных действий, сообщили в суде.

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Владимиру Лукину вменяют растрату более 173 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных с Украиной селах Теткино и Попово-Лежачи Курской области. По версии следствия, он вместе с бывшим заместителем Игорем Грабиным, ранее также арестованным, злоупотреблял должностными полномочиями и незаконно израсходовал свыше 1 млрд рублей бюджетных средств.

Защита Лукина настаивала на замене меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на отсутствие риска побега, однако суд отклонил ходатайство, учитывая суммы хищений и возможные связи обвиняемого.

По делу также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор Алексей Дедов. Их обвиняют в мошенничестве и растрате. В апреле их арестовали в рамках расследования. Вместе с ними под арестом находятся гендиректор ООО «КТК сервис» Андрей Воловиков и бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев.