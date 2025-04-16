Суд в Москве арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца, до 15 июня, бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов в зале суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Алексей Смирнов в зале суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Экс-главу региона обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации правоохранительных органов, он вместе с сообщниками похитил 1 млрд руб. Деньги предназначались АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Вторым фигурантом по делу проходит бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов, ему изберут меру пресечения завтра, 17 апреля.

О задержании Алексея Смирнова стало известно сегодня, 16 апреля. Показания на него мог дать бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, также арестованный по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной. Экс-губернатору может грозить до десяти лет лишения свободы.

Никита Черненко