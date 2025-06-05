ТАСС: правоохранители отрицают применение силы к главреду Ura.ru
Сотрудники правоохранительных органов опровергают информацию о применении физической силы к главному редактору Ura.ru Диане Козловой. В издании ранее заявили, что с госпожой Козловой грубо обращались во время обысков в редакции в Екатеринбурге, после чего адвокат посоветовал ей пройти медицинское освидетельствование.
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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Силу к Козловой никто не применял»,— цитирует ТАСС неназванного представителя правоохранительных органов. Собеседник агентства добавил, что информация о применении силы «является информационным вбросом».
Обыски в региональной редакции и квартирах нескольких сотрудников Ura.ru прошли сегодня утром. Известно о задержании Сергея Бодрова, Анны Салымской и Дениса Аллаярова. Собеседник ТАСС предполагает, что им может грозить обвинение в незаконном использовании информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК).