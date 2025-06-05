В редакцию издания Ura.ru в Екатеринбурге пришли с обысками

В Екатеринбурге правоохранительные органы проводят обыски в редакции издания Ura.ru, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Источник «РИА Новости» заявил, что следственные действия могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей» (признана Минюстом НКО-иноагентом).

Местный портал 66.ru пишет, что ситуация с упомянутой НКО — только «один из списка вопросов силовиков». По неподтвержденной информации, задержан главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров и еще один сотрудник. Предположительно правоохранительные органы выясняют, как Ura.ru получало ежедневные внутренние сводки МВД.

Ura.ru основано в 2006 году. В Екатеринбурге находится его главный офис. Также сотрудники издания работают в Москве, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО.