В Екатеринбурге задержали трех журналистов Ura.ru по делу о покупке сводки МВД

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге журналистов Ura.ru Сергея Бодрова и Анну Салымскую, а также редактора издания Дениса Аллаярова, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах. Задержания проводились по делу о незаконном использовании персональных данных: покупке у силовиков оперативной информации и ее распространении, следует из сообщений агентств.

По словам источника «РИА Новости», после задержания Сергея Бодрова троих журналистов везут на допрос. Собеседник ТАСС предполагает, что сотрудникам издания может грозить обвинение по делу о незаконном использовании и передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК).

В редакции заявили, что помимо задержания трех сотрудников сотрудники правоохранительных органов применили силу к главному редактору Ura.ru Диане Козловой. Из сообщения издания следует, что ее скрутили во время обысков. После чего адвокат главреда отправила ее на медицинское освидетельствование. В правоохранительных органах отрицают применение физической силы к госпоже Козловой.

Следователи провели обыски в редакции Ura.ru в Екатеринбурге и у нескольких журналистов в квартирах утром 5 июня. По словам собеседника ТАСС, поводом могло стать задержание в марте бывшего сотрудника полиции. Источник предполагает, что сотрудник правоохранительных органов передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки. В редакции сообщали, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Екатерина Отрашкевич