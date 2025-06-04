Рост ВВП в апреле ускорился до 1,9%

Рост годового ВВП в апреле 2024 года ускорился до 1,9% после 1,1% в марте. С исключением сезонного фактора показатель увеличился на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данные роста ВВП приводит Минэкономики в обзоре о текущей ситуации в российской экономике (.pdf). В нем также указано, что за первые четыре месяца показатель вырос на 1,5%.

Согласно прогнозам Минэкономики, по итогам 2025 года рост ВВП составит 2,5%. Банк России ожидает прироста показателя в интервале 1–2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика России остывает плавно».