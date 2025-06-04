Сенатор Уикер: Трамп попросил пока не рассматривать проект о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп попросил республиканцев в Сенате Конгресса пока не рассматривать законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи).
Дональд Трамп
Фото: Kent Nishimura / Reuters
«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон.— ''Ъ'') Тьюн не выносил законопроект на этой неделе»,— сказал Роджер Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (цитата по ТАСС, агентство участвует во встрече).
Основными разработчиками законопроекта по санкциям стали Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Проект подразумевает введение пошлин в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ и уран. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог накануне заявил, что законопроект готов, его осталось утвердить в Конгрессе.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах и пат».