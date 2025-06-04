Сенатор Уикер: Трамп попросил пока не рассматривать проект о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп попросил республиканцев в Сенате Конгресса пока не рассматривать законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер (республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон.— ''Ъ'') Тьюн не выносил законопроект на этой неделе»,— сказал Роджер Уикер на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (цитата по ТАСС, агентство участвует во встрече).

Основными разработчиками законопроекта по санкциям стали Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Проект подразумевает введение пошлин в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ и уран. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог накануне заявил, что законопроект готов, его осталось утвердить в Конгрессе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах и пат».

Лусине Баласян