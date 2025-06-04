Келлог: ужесточенные санкции против России — готовы

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что ужесточенные санкции против России — готовы, осталось лишь утвердить законопроект в Конгрессе и получить одобрение президента Дональда Трампа. Об этом господин Келлог сказал в эфире телеканала Fox News.

По словам спецпосланника, санкции в первую очередь нацелены на экспорт российской нефти. «Я разговаривал с (сенатором-республиканцем) Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов) в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны»,— сказал он.

Основными разработчиками законопроекта по санкциям стали Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). В предложении сенаторов были указаны таможенные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Ранее господин Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что намерен добиться введения новых санкций против России до саммита «Большой семерки» (G7) в середине июня.