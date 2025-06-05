Лизинг пробежался по автомобилям

В РФ набирает обороты спрос на покупку в лизинг автомобилей с пробегом. Низкие цены, большой ассортимент и выгодные предложения стимулируют продажи, тогда как сегмент новых машин продолжает сокращаться на фоне высоких ставок. Тенденция продолжится в том числе из-за накопленных больших стоков, которые требуется реализовывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продажи подержанных автомобилей в лизинг в январе—апреле выросли на фоне резкого падения сегмента новых машин, следует из опроса “Ъ” среди лизинговых компаний. В первую очередь это объясняется более выгодными ценами и широтой ассортимента, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Приобретение бывших в эксплуатации транспортных средств — разумный выбор для бизнеса в условиях текущей экономической ситуации»,— отмечает директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин.

Положительная динамика связана и с активными распродажами стоков, которые, как писал “Ъ” (см. “Ъ” от 10 апреля), ранее достигали рекордных за историю объемов. Лизингодатели стараются выдавать бывшие в употреблении машины, чтобы снять нагрузку на капитал, частично компенсировав убытки, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

По данным исследования «Газпромбанк Автолизинга» и агентства НАПИ, совокупные продажи автомобилей с пробегом в лизинг (без учета спецтехники) в РФ в январе—апреле выросли на 0,8% год к году, до 23,2 тыс. штук, в апреле — на 1%, до 7 тыс. штук. Положительная динамика фиксируется совокупно по всем сегментам, однако наибольшая, согласно опросу “Ъ”, по легковым автомобилям. Хотя директор по правовым вопросам компании «Интерлизинг» Сергей Шишкин отмечает высокий спрос и в сегменте грузовиков: «Это ответ на кризис, через который проходят перевозчики. Многим клиентам текущая рыночная ситуация дает возможность приобрести технику со значительной скидкой».

В ГК «Альфа-Лизинг» фиксируют рост продаж автомобильной техники с пробегом за январь—апрель на 15% год к году, а в апреле — на 70%. В «Европлане» сообщили “Ъ” о росте продаж машин с пробегом за первые четыре месяца на 4% в годовом выражении, а в «Интерлизинге» — на 37% (без учета спецтехники). По данным «Флит Автолизинга» (входит в «Инсайт Лизинг»), совокупный объем оформленных в лизинг автомобилей с пробегом за январь—апрель превысил 50% продаж таких машин за весь прошлый год. В «СберЛизинге» подтверждают “Ъ” увеличение реализации подержанных машин: за четыре месяца компания продала более 200 штук на 800 млн руб. «Рост связан со стратегией на реализацию предметов лизинга со стока в повторный лизинг»,— уточняют в «СберЛизинге». В «Газпромбанк Автолизинге» оценивают увеличение реализации за обозначенный период на 30%, до 2,9 тыс. единиц техники с пробегом. Доля таких автомобилей в общих продажах компании выросла с 14% до 24%, уточняет Николай Фомин.

Автомобили с пробегом у лизинговых компаний (изъятая техника) можно приобрести как в лизинг, так и по договору купли-продажи, напоминают участники рынка. По данным “Ъ”, у ряда компаний также наблюдается рост числа сделок по второму каналу. В «Альфа-Лизинге» в абсолютном значении реализация за наличный расчет выросла в три раза. «В основном таким образом покупают легковые автомобили»,— уточняет управляющий директор компании Максим Агаджанов.

При этом стоки лизинговых компаний продолжают расти, считают большинство опрошенных “Ъ” собеседников. Средний прирост, по оценке господина Агаджанова, в два раза превышает объем реализации. Сергей Шишкин прогнозирует дальнейшее увеличение запасов. Хотя господин Фомин полагает, что рост изъятий прошел свой пик и стоки основных игроков вышли на плато. Впрочем, конкуренция на рынке изъятой техники в сегменте лизинга очень высокая, добавляет он. «Чтобы привлечь клиента, крупные игроки активно работают над упаковкой, сервисами и каналами продаж»,— отмечает топ-менеджер.

Большинство собеседников “Ъ” в лизинговых компаниях прогнозируют рост продаж подержанных автомобилей по итогам 2025 года. «Лизинговые компании накопили огромный сток, который надо реализовывать прежде всего в лизинг»,— указывает гендиректор компании «Флит Автолизинг» Алексей Смирнов. Николай Фомин уверен, что тренд на рост лизинговых сделок в сегменте техники с пробегом сохранится на фоне высокой ключевой ставки.

Наталия Мирошниченко