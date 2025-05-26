Лизинг без риска, но с кредитом

Банк России может улучшить условия кредитования банками лизинговых компаний (ЛК). Сейчас по таким ссудам банкам приходится резервировать до 50% от суммы займа. При этом на банковские кредиты сегодня приходится две трети фондирования ЛК. По словам участников рынка, смягчение условий резервирования по кредитам позволит оживить ситуацию на рынке лизинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На 14-м съезде лизинговой отрасли России глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков сообщил, что АБР добилась пересмотра нормы, согласно которой для банков кредитование лизинговых компаний относилось к третьей категории качества (сомнительные ссуды). По таким кредитам банки должны создавать резервы до 50% от суммы займа, что тормозит развитие кредитования ЛК. В какую категорию после отмены нормы следует относить такие ссуды, в АБР “Ъ” не сообщили. Банк России на запрос “Ъ” не ответил.

Между тем ранее, отвечая на запрос Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), Банк России сообщил, что рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующее положение ЦБ. Согласно этому документу, планируется дополнить список исключений, к которым не применяются требования о формировании повышенного размера резерва, ссудами лизинговым компаниям. Там также отмечается, что банк вправе принять решение о классификации ссуды в более высокую, чем третья категория качества, «при условии наличия достаточного обоснования и при устойчивом финансовом положении заемщика — лизинговой компании». В качестве таких условий ЦБ рассматривает финансовое положение заемщика, которое оценивается не хуже среднего в течение последнего завершенного и текущего года.

Лизинговые компании отмечают, что на банковские кредиты сегодня приходится 60–70% всего их фондирования. По словам директора по работе с инвесторами компании «Интерлизинг» Николая Алексеева, доля имеет тенденцию к снижению на фоне роста облигационного фондирования и реинвестирования собственного капитала лизинговых компаний. «При этом банки по-прежнему остаются системообразующими игроками на рынке заемного капитала лизинговой отрасли»,— говорит он. По его словам, практика работы банков говорит о том, что кредиты лизинговых компаний относятся к первой категории качества. «Мы считаем, что требование по отнесению к третьей категории качества можно отнести к неверной трактовке методологии и, конечно, даже в условиях экономического кризиса качество и обеспеченность кредитов, выданных лизинговым компаниям, остается на очень высоком уровне»,— говорит Николай Алексеев. По его мнению, снижение стоимости фондирования на уровень 16–18% приведет к оживлению рынка. В свою очередь, гендиректор группы «Инсайт Лизинг» Михаил Гонопольский отмечает, что банки сейчас ужесточают подходы к кредитованию лизинговых компаний в связи с непростой ситуацией на рынке автолизинга (см. “Ъ” от 19 мая). «Соответственно, пока ситуация в лизинговой отрасли не изменится к лучшему, можно ожидать, что кредитные линии по адекватным рыночным ставкам будут доступны в основном только крупным лизинговым группам»,— говорит он. Гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов поддерживает идею отмены требования относить кредиты ЛК к третьей категории. «Это позволит обеспечить более благоприятные условия для привлечения финансирования участниками лизингового рынка»,— уверен он. По его мнению, финансово устойчивые лизинговые компании соответствуют второй категории качества, а некоторые крупные игроки могут претендовать даже на первую.

Эксперты считают, что попасть в первую категорию с нулевыми резервами лизинговым компаниям будет сложно, но на вторую категорию с резервами не более 20% они вполне могут рассчитывать. Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отмечает, что на начало 2025 года лизинговые компании привлекли в банках более 10 трлн руб., это более 11% от остатка задолженности юридических лиц перед банками (около 87 трлн руб. на 1 января 2025 года). «Принимая решение о структуре сделки по финансированию, в банковских группах учитывают в том числе требуемый уровень резервирования, поэтому смягчение подходов к оценке рисков по кредитам лизинговым компаниям приведет к тому, что больше сделок корпоративного финансирования будет проводиться через лизинговые компании, входящие в периметр банковских групп»,— уверен он. По его словам, для лизинговых компаний, не входящих в банковские группы, это позволит улучшить диверсификацию структуры фондирования, расширив число банков-партнеров.

Максим Буйлов, Елена Ванюшина