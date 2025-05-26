Лизинг без риска, но с кредитом
Банкам снизят резервы при финансировании ЛК
Банк России может улучшить условия кредитования банками лизинговых компаний (ЛК). Сейчас по таким ссудам банкам приходится резервировать до 50% от суммы займа. При этом на банковские кредиты сегодня приходится две трети фондирования ЛК. По словам участников рынка, смягчение условий резервирования по кредитам позволит оживить ситуацию на рынке лизинга.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
На 14-м съезде лизинговой отрасли России глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков сообщил, что АБР добилась пересмотра нормы, согласно которой для банков кредитование лизинговых компаний относилось к третьей категории качества (сомнительные ссуды). По таким кредитам банки должны создавать резервы до 50% от суммы займа, что тормозит развитие кредитования ЛК. В какую категорию после отмены нормы следует относить такие ссуды, в АБР “Ъ” не сообщили. Банк России на запрос “Ъ” не ответил.
Между тем ранее, отвечая на запрос Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА), Банк России сообщил, что рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующее положение ЦБ. Согласно этому документу, планируется дополнить список исключений, к которым не применяются требования о формировании повышенного размера резерва, ссудами лизинговым компаниям. Там также отмечается, что банк вправе принять решение о классификации ссуды в более высокую, чем третья категория качества, «при условии наличия достаточного обоснования и при устойчивом финансовом положении заемщика — лизинговой компании». В качестве таких условий ЦБ рассматривает финансовое положение заемщика, которое оценивается не хуже среднего в течение последнего завершенного и текущего года.
Лизинговые компании отмечают, что на банковские кредиты сегодня приходится 60–70% всего их фондирования. По словам директора по работе с инвесторами компании «Интерлизинг» Николая Алексеева, доля имеет тенденцию к снижению на фоне роста облигационного фондирования и реинвестирования собственного капитала лизинговых компаний. «При этом банки по-прежнему остаются системообразующими игроками на рынке заемного капитала лизинговой отрасли»,— говорит он. По его словам, практика работы банков говорит о том, что кредиты лизинговых компаний относятся к первой категории качества. «Мы считаем, что требование по отнесению к третьей категории качества можно отнести к неверной трактовке методологии и, конечно, даже в условиях экономического кризиса качество и обеспеченность кредитов, выданных лизинговым компаниям, остается на очень высоком уровне»,— говорит Николай Алексеев. По его мнению, снижение стоимости фондирования на уровень 16–18% приведет к оживлению рынка. В свою очередь, гендиректор группы «Инсайт Лизинг» Михаил Гонопольский отмечает, что банки сейчас ужесточают подходы к кредитованию лизинговых компаний в связи с непростой ситуацией на рынке автолизинга (см. “Ъ” от 19 мая). «Соответственно, пока ситуация в лизинговой отрасли не изменится к лучшему, можно ожидать, что кредитные линии по адекватным рыночным ставкам будут доступны в основном только крупным лизинговым группам»,— говорит он. Гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов поддерживает идею отмены требования относить кредиты ЛК к третьей категории. «Это позволит обеспечить более благоприятные условия для привлечения финансирования участниками лизингового рынка»,— уверен он. По его мнению, финансово устойчивые лизинговые компании соответствуют второй категории качества, а некоторые крупные игроки могут претендовать даже на первую.
Эксперты считают, что попасть в первую категорию с нулевыми резервами лизинговым компаниям будет сложно, но на вторую категорию с резервами не более 20% они вполне могут рассчитывать. Так, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отмечает, что на начало 2025 года лизинговые компании привлекли в банках более 10 трлн руб., это более 11% от остатка задолженности юридических лиц перед банками (около 87 трлн руб. на 1 января 2025 года). «Принимая решение о структуре сделки по финансированию, в банковских группах учитывают в том числе требуемый уровень резервирования, поэтому смягчение подходов к оценке рисков по кредитам лизинговым компаниям приведет к тому, что больше сделок корпоративного финансирования будет проводиться через лизинговые компании, входящие в периметр банковских групп»,— уверен он. По его словам, для лизинговых компаний, не входящих в банковские группы, это позволит улучшить диверсификацию структуры фондирования, расширив число банков-партнеров.