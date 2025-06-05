Ноутбуки не раскрылись

Спрос на ноутбуки в штуках сократился по итогам первого квартала на 4%, в деньгах рынок просел на 12%. В лидерах по продажам устройства Asus, Huawei и Honor, а основной причиной падения рынка называются снижение цен на устройства на фоне низкого спроса. По прогнозам экспертов, из-за высокой ключевой ставки по итогам 2025 года рынок ноутбуков сократится еще на 10–15% в количественном выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года продажи ноутбуков в РФ сократились в деньгах на 12%, до 53,3 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил “Ъ” источник среди ритейлеров. В количественном выражении рынок снизился на 4%, до 882 тыс. устройств. При этом и средняя цена на ноутбуки в России снизилась с 62 тыс. до 60 тыс. руб. «Мы не фиксируем значительного падения стоимости ноутбуков в целом, однако отдельные игроки рынка действительно проводят агрессивные распродажи и снижают цены на ряд моделей на 10% и более, что заметно влияет на общую рыночную динамику»,— говорит собеседник «Ъ».

Схожие цифры называют и в «Марвел-Дистрибуции». По словам представителя компании, такая динамика связана с несколькими факторами: традиционным спадом спроса в начале года, сохранением высокой ключевой ставки, которая по-прежнему сдерживает потребительскую активность, а также определенным избытком техники на складах поставщиков и ритейлеров. «В штучных продажах лидируют Asus, Huawei и Honor, причем доли двух первых брендов уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ранее это были Asus, Huawei и MSI»,— подчеркивает он. В Asus, Honor и MSI не ответили на запрос “Ъ”. В Huawei отказались от комментариев.

По итогам 2024 года на российском рынке ноутбуков было продано 3,9 млн устройств, на 6% больше, чем в 2023 году, на совокупные 242 млрд руб., сообщали в «М.Видео-Эльдорадо». Лидерами продаж стали Asus, Huawei и Honor. Доля американских компаний, таких как Dell, HP и Apple, за прошлый год сократилась, благодаря чему впервые совокупную долю американских вендоров обошли российские устройства (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года).

Наибольший оборот в денежном выражении на рынке РФ обеспечивают ноутбуки Asus — благодаря широкому модельному ряду, в который входят устройства как для повседневного использования, так и для гейминга, говорит представитель «М.Видео-Эльдорадо». Однако, по его словам, китайский Huawei нарастил штучные продажи в РФ за первый квартал.

Вице-президент другого дистрибутора электроники, OCS, Ольга Доровская оценивает, что первом квартале 2025 года в деньгах рынок ноутбуков сократился незначительно — меньше чем на 5%, а в количестве и вовсе вырос на 10%. Госпожа Доровская соглашается, что в начале 2025 года наблюдалось снижение спроса, однако после этого производители ноутбуков и поставщики начали снижать цену, по этой причине рынок сократился в деньгах, но немного увеличился в натуральном выражении. По ее прогнозу, в 2025 году продажи ноутбуков в РФ будут на уровне 2024 года.

При этом в другом магазине электроники приводят альтернативную оценку: по данным коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, рынок ноутбуков в РФ в штуках сократился на 9% и на 11% в деньгах. «Наиболее заметное падение в марте — на 21% год к году в денежном выражение и 16% в штуках, однако стоит отметить, что падение рынка ноутбуков наблюдается с ноября 2024 года»,— говорит он. Среди самых серьезных сокращений он называет бренды MSI, Lenono, Apple и Honor. «Сохранение тенденций к падению рынка ожидаемо в течение 2025 года с общим прогнозом на уровне 15–20% к 2024 году в денежном выражении»,— подытожил он. По оценке представителя «Марвел-Дистрибуции», по итогам года рынок ноутбуков в РФ сократится еще на 10–15% в штуках.

Тимофей Корнев