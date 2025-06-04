Песков подтвердил взрыв возле Крымского моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв в непосредственной близости от Крымского моста действительно произошел. Информация об этом накануне появилась в СМИ и соцсетях. По словам господина Пескова, повреждений конструкции нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела спецоперацию по подрыву опор Крымского моста. СБУ утверждала, что утром активировала взрывное устройство мощностью около 1100 кг в тротиловом эквиваленте. По версии украинской спецслужбы, были повреждены подводные части опор моста и он «фактически находится в аварийном состоянии».

Крупный теракт на Крымском мосту был осуществлен 8 октября 2022 года: там взорвался грузовик, в результате погибли пять человек. Также были разрушены несколько пролетов автомобильной дороги. Как выяснил «Ъ», тогда использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 т тротила. Организатором преступления Россия назвала председателя СБУ Василия Малюка. Второй раз мост был поврежден 17 июля 2023 года надводным беспилотником Украины.