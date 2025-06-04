Кремль: даты переговоров с Украиной согласуют после изучения меморандумов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина согласуют сроки следующего раунда переговоров после изучения меморандумов по урегулированию конфликта. На вопрос «Ъ», насколько частыми должны быть встречи, чтобы переговорный процесс не затягивался, представитель Кремля заявил, что цикличность контактов зависит от готовности сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

«Здесь вряд ли можно установить какую-то стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки»,— ответил он на вопрос «Ъ».

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, в ходе которого стороны обменялись меморандумами с условиями урегулирования конфликта. Киев пообещал изучить российское предложение в течение недели и предложил провести следующую встречу с 20 по 30 июня. Турецкие власти заявили о готовности снова принять переговоры на своей площадке.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Стамбула до Вашингтона и обратно».

Лусине Баласян