Российский бюджет перераспределят ради льготных кредитов МСП в новых регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Минэкономики и Минфин должны будут ежегодно перераспределять бюджетные средства для сохранения льготных ставок по кредитам для МСП в новых регионах и выдачи им льготных кредитов в 2025–2026 годах в объеме 1 млрд руб.

Эти же ведомства при участии Центробанка (ЦБ) должны рассмотреть возможность возобновления льготного оборотного кредитования предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Среди них — оптовая торговля, транспорт, отдельные виды производств, полиграфия. Список поручений опубликовала пресс-служба правительства в Telegram.

Ключевой мерой поддержки сектора МСП в условиях консолидации бюджета и пересмотра программ поддержки предпринимательства становятся закупки со стороны госкомпаний, писал «Ъ». По данным Корпорации МСП, в первом квартале объем контрактов с МСП превысил 1,8 трлн руб. При этом ЦБ сообщал, что за тот же период почти 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства подали заявки на реструктуризацию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Бизнес с чувством долга».