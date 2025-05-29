Бизнес с чувством долга

По данным Центробанка, за первые три месяца 2025 года почти 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства подали заявки на реструктуризацию. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го. “Ъ FM” поговорил с бизнесменами о том, испытывают ли они денежный дефицит. Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В первом квартале 2025-го малый бизнес подал 68 тыс. заявлений на кредитные и ипотечные каникулы — вдвое больше чем год назад. Чаще всего это касалось средне- и долгосрочных ссуд. Бизнес зачастую брал кредиты по плавающим ставкам. После повышения ключевой ставки выплаты по займам выросли до 28% годовых. В Сбербанке фиксируют 17% просроченных кредитов МСП, а в Промсвязьбанке — 20%, говорят собеседники “Ъ FM”.

На этом фоне снизилась и покупательная способность, отмечает директор по продажам магазина внешнего авто тюнинга MV-Tuning Айрат Хайдаров: «Кредиты тоже влияют на это, потому что товары, которые стоят у нас от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и выше, не продаются так, как продавались в прошлом году в этот период времени. Снижение продаж очень сильное по сравнению с 2024-м. Рынок стоит не только у нас — очень много производителей, баз. Логистика, себестоимость подорожали, но розничная цена осталась прежней.

Но в дальнейшем изменится ключевая ставка, понизится процент, и рынок тронется с места».

Регулятор уже призвал банки идти навстречу заемщикам с временными трудностями. Для этого были временно смягчены требования к формированию резервов. Поддержка возможна при умеренной долговой нагрузке, стабильных выплатах за последние полгода и наличии бизнес-плана на три года. Тем не менее процент одобрений реструктуризаций снижается. С января по март банки одобрили лишь 28% заявок. Основная причина отказов — отсутствие доказательств финансовых трудностей.

Впрочем, меры недостаточны, а потому компании уходят в прямое товарное кредитование у поставщиков, отмечает основатель бренда верхней одежды Liveika Арам Акопян: «Кредитная система с такой ставкой — бич нашего времени в предпринимательстве. Я сейчас лечу в Китай вместо того, чтобы кредитоваться, расширяться, чтобы не было между нами банков. Будем обсуждать с китайскими фирмами, чтобы они нас кредитовали. Условно, это и есть наши рассрочки. А брать кредиты под 24%, под 30%, увеличивать маржинальность никак не получится. Мы, наоборот, снизим, потому что все надо будет раздавать банкам, Wildberries и Ozon».

Торможение инвестиций началось еще в 2024 году, но пик может прийтись на ближайшие месяцы, пишут «Известия». Чаще всего на реструктуризацию подают компании из сферы услуг — общепита, торговли, туризма, а также строительства и логистики. Эти сегменты особенно чувствительны к колебаниям спроса из-за зависимости от регулярных поступлений. По словам владельца «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимура Бегичева, чтобы стабилизировать платежи, компании вводят абонементы и программ лояльности: «Проблемы связаны с тем, что нет оборачиваемых средств в моменте. Сейчас мы пытаемся интегрировать проект системы лояльности, которая бы давала нам возможность продавать "длинные" услуги. Что это такое? Это абонементы, карты лояльности, всевозможные депозитные карты и подарочные сертификаты.

Это даст нам возможности получить какого-то рода кредит от населения».

Между тем опрошенные “Ъ FM” эксперты предупреждают: назревает кризис неплатежей, и тогда отреагируют даже те, у кого не было кредитов.

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Валерия Калинина