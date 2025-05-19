Поставка на МСП

Закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса становятся ключевой мерой поддержки сектора в условиях консолидации бюджета и пересмотра программ поддержки предпринимательства. По данным Корпорации МСП, объем контрактов с МСП по 223-ФЗ в первом квартале 2025 года превысил 1,8 трлн руб. (1,6 трлн руб. годом ранее — рост на 226,2 млрд руб., или 14%, см. график). Число МСП-поставщиков также выросло — с 89,3 тыс. в 2024 году до 93,6 тыс. в 2025-м (рост на 4,2 тыс., 4,8%). Впрочем, рост не привел к увеличению реального объема закупок у одного поставщика — с учетом инфляции он остался прежним.

Закупки госкомпаний у МСП устойчиво растут в силу повышения требований: если в 2015 году они должны были отдавать МСП 18% заказов, то в 2022 году — уже 25% (в т. ч. с 10% до 20% выросла доля «спецторгов» только с МСП, с 35 компаний до 10 тыс.— число заказчиков, выполнение квот контролирует Корпорация МСП). Из-за санкций и ухода иностранных фирм госкомпании чаще закупают у МСП промышленную и высокотехнологичную продукцию и услуги по обслуживанию техники. В первом квартале 2025 года наибольший объем пришелся на продукцию обработки (680,9 млрд руб.), строительство (440,9 млрд руб.), услуги в научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 млрд руб.), информации и связи (88,3 млрд руб.), транспорта и складского хозяйства (64,4 млрд руб.). Среди регионов лидируют по закупкам у МСП Москва (511,81 млрд руб.), Татарстан (172,52 млрд руб.), Санкт-Петербург (170,59 млрд руб.), Московская (101,91 млрд руб.) и Свердловская обл. (67,65 млрд руб.).

В Минэкономики в закупках у МСП по 223-ФЗ видят и инструмент поддержки спроса на продукцию приоритетных для государства МСП: решение о повышении квот на закупки инновационной и высокотехнологичной продукции и расширении участия малых технологических компаний (МТК) в программах «выращивания» с последующим заключением офсетных договоров принял 16 мая 2025 года совет директоров Корпорации МСП под председательством главы ведомства Максима Решетникова и главы самой корпорации Александра Исаевича. Всего в реестре МТК сейчас около 5 тыс. компаний с выручкой до 4 млрд руб., переросших сектор МСП. Стимулирования закупок госкомпаний у этой категории пока нет, сами МТК получают льготные кредиты, гранты, софинансирование затрат на выпуск продукции. В 2024 году продукцию по 223-ФЗ поставляла треть МТК (10,7 тыс. договоров на 188 млрд руб.). В первом квартале заключено 2,2 тыс. договоров на 32 млрд руб. Наиболее востребованы у заказчиков программные продукты от МТК, компьютерное оборудование, готовые металлические изделия и услуги в области архитектуры.

Диана Галиева