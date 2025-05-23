Конституционная рокировка

Президент Владимир Путин предложил назначить на должность заместителя председателя Конституционного суда РФ (КС) одну из старейших его судей Людмилу Жаркову, которая в сентябре достигнет предельного возраста нахождения в должности (70 лет). Если бы госпожа Жаркова ушла на пенсию, инстанция потеряла бы кворум, однако теперь этого не произойдет, поскольку на зампреда возрастные ограничения не распространяются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Представление о назначении Людмилы Жарковой на должность зампреда КС поступило в Совет федерации 23 мая, сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор уточнил, что комитет предварительно рассмотрит ее кандидатуру 3 июня, а уже 4-го числа вопрос будет вынесен на пленарное заседание.

Госпожа Жаркова — одна из старейших судей КС и последняя, кого назначил в его состав еще первый президент Борис Ельцин. Она родилась в 1955 году в Петрозаводске, по национальности — финка. Карьеру юриста начинала в 1972-м с должности секретаря городского суда, в 1979 году окончила юрфак Ленинградского государственного университета. В 1990-е работала в Минюсте Карелии, в 1994 году была назначена судьей Конституционного суда республики, а в 1997-м — судьей КС.

Интересно, что президенту Ельцину тогда удалось заполнить вакансию в КС только с третьей попытки: до этого сенаторы отклонили предложенные им кандидатуры представителя России в ЮНЕСКО Михаила Федотова и помощника президента Михаила Краснова. Но когда дело дошло до Людмилы Жарковой, председатель верхней палаты Егор Строев заявил: «За такую женщину надо голосовать не глядя!»

Напомним, вакансия, которую предстоит занять Людмиле Жарковой, образовалась 1 апреля после скоропостижной кончины зампреда Сергея Маврина. Его смерть обострила кадровый кризис в КС, который вызван достижением в 2025 году предельного возраста нахождения в должности сразу четырьмя судьями. Сергей Казанцев и Лариса Красавчикова ранее уже отпраздновали 70-летие и ушли в отставку, а Николай Мельников и Людмила Жаркова должны сделать это в мае и сентябре соответственно.

Сейчас, с учетом недавнего назначения судьей бывшего министра юстиции Александра Коновалова (см. “Ъ” от 17 апреля), в КС девять членов. Инстанция сохраняет правомочность, когда в ее составе насчитывается не менее восьми человек. Если Николай Мельников и Людмила Жаркова выйдут на пенсию, то число судей опустится ниже минимального. Однако с учетом предстоящего назначения госпожи Жарковой этой проблемы удастся избежать, поскольку на председателя и зампреда КС возрастные ограничения не распространяются. Хотя по закону инстанция состоит из 11 судей, осведомленный источник “Ъ” говорит, что новых назначений в ее состав пока не предвидится, ведь отсутствие кворума суду больше не грозит.

Работа в таком составе не критична для КС, говорит доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова: восемь судей — это минимум, чтобы суд мог принимать дела к производству, но рассматривать их он может и шестью членами.

Решение назначить Людмилу Жаркову зампредом эксперт называет «изящным».

Пока сокращение числа судей никак не отразилось на работе КС: общее количество принятых им постановлений в 2024 году стало рекордным, следует из недавно опубликованного отчета об исполнении решений. Однако очевидно, что с таким объемом потока жалоб и постановлений восьми-девяти судьям справиться будет сложно, опасается руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.

Кроме того, Конституция РФ императивно и однозначно устанавливает, что КС состоит из 11 судей, напоминает эксперт: «Норма о кворуме (которая содержится в федеральном законе «О Конституционном суде РФ».— “Ъ”) не может означать, что КС должен существовать в меньшем количестве, чем предусматривает Конституция. Иначе получается, что федеральный закон может нивелировать конституционную норму, а это значит подрыв верховенства Конституции, что недопустимо».

Анастасия Корня, Андрей Прах