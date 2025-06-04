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Коммерсантъ FM
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Microsoft представила молочный кувшин в форме консоли Xbox

Американская корпорация Microsoft показала молочный кувшин, выполненный в дизайне консоли Xbox Series X. Изображение нового повседневного предмета в стиле консоли Xbox было опубликовано на официальной странице Xbox Canada в соцсети X.

Xbox Milk Pitcher

Xbox Milk Pitcher

Фото: @XboxCanada

Xbox Milk Pitcher

Фото: @XboxCanada

Кувшин объемом 1,3 л доступен в черном и белом вариантах и, как подчеркивают в компании, имеет прямое отношение к геймерской культуре: «Гидратация и кальций — ключ к тому, чтобы оставаться лидером в твоей игре». Неясно, поступит ли новинка в свободную продажу, или останется элементом маркетинговой кампании.

Microsoft не первый раз оформляет бытовую технику в стилистике Xbox. В 2021 году компания выпустила мини-холодильник, а в начале 2024 года — тостер, стилизованный под Xbox Series S.

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