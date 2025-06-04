Microsoft представила молочный кувшин в форме консоли Xbox

Американская корпорация Microsoft показала молочный кувшин, выполненный в дизайне консоли Xbox Series X. Изображение нового повседневного предмета в стиле консоли Xbox было опубликовано на официальной странице Xbox Canada в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Xbox Milk Pitcher

Фото: @XboxCanada Xbox Milk Pitcher

Фото: @XboxCanada

Кувшин объемом 1,3 л доступен в черном и белом вариантах и, как подчеркивают в компании, имеет прямое отношение к геймерской культуре: «Гидратация и кальций — ключ к тому, чтобы оставаться лидером в твоей игре». Неясно, поступит ли новинка в свободную продажу, или останется элементом маркетинговой кампании.

Microsoft не первый раз оформляет бытовую технику в стилистике Xbox. В 2021 году компания выпустила мини-холодильник, а в начале 2024 года — тостер, стилизованный под Xbox Series S.