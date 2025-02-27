Adobe представила полноценный Photoshop для iPhone

Компания Adobe выпустила новую версию Photoshop для iOS, предоставив пользователям мощные инструменты для редактирования изображений на мобильных устройствах. Приложение включает такие функции, как слои, маски и генеративную заливку на основе искусственного интеллекта Firefly.

Базовые возможности доступны бесплатно, однако для доступа к премиальным функциям требуется подписка стоимостью $7,99 в месяц, или $69,99 в год. Пользователи, уже имеющие платную подписку на Photoshop, могут использовать мобильную и web-версии без дополнительной оплаты. Версия для Android ожидается чуть позже в 2025 году.

Ранее Adobe добавила функцию совместного редактирования в Photoshop. Также в приложении появилась возможность удалять с фотографий отражения.

Евгений Федуненко