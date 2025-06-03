Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Кандидат в президенты Южной Кореи от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на выборах, набрав 49,4% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней. Данные приводит агентство «Рёнхап».

Соперник господина Чжэ Мёна от «Гражданской силы» Ким Мун Су набрал 41,15% голосов, Ли Чжун Сок из Партии реформ — 8,34%. Квон Ён Гук от Трудовой демократической партии — 0,98% голосов, а независимый кандидат Сон Чжин — Хо 0,1%.

По данным ЦИКа республики, явка на выборах стала рекордной с 1997 года. Она составила более 79%. По всей стране действовали 14 259 избирательных участков. Основной этап голосования прошел с 6:00 до 20:00 (с 0:00 до 14:00 мск). Явка указана с учетом досрочного голосования. Оно прошло в Южной Корее 29–30 мая. В досрочном этапе приняли участие 34,74% избирателей.

Досрочные выборы назначили в декабре 2024 года после вынесения импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Изначально голосование должно было пройти в 2027 году.

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