Избранный лидер может оказаться временным

Через полгода после попытки ввести в Южной Корее военное положение, вслед за провалом которой последовал импичмент президента Юн Сок Ёля, а затем сменилось три исполняющих обязанности главы государства, страна 3 июня идет на президентские выборы. Безоговорочным фаворитом среди всех шести кандидатов является лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, выступающий за диалог с КНДР и поддержание прагматичных отношений с Китаем и Россией. Однако его политическое будущее омрачает тот факт, что политик является фигурантом нескольких уголовных дел, которые могут закончиться для него обвинительным приговором. Это угрожает очередным политическим кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён (в центре)

Фото: Yonhap / Reuters Кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён (в центре)

Фото: Yonhap / Reuters

В борьбе за кресло президента Южной Кореи основная борьба традиционно развернулась между кандидатами от двух основных политических сил — оппозиционной Демократической партии во главе с Ли Чжэ Мёном и ныне правящей консервативной партии «Сила народа», возглавляемой Ким Мун Су.

Согласно опросу, проведенному компанией Realmeter и обнародованному 28 мая, поддержка Ли менее чем за неделю до выборов 3 июня составляет 49,2% против 36,8% избирателей, готовых проголосовать за Кима.

Выборы в Южной Корее проводятся в один тур, и победителем становится кандидат, набравший большинство голосов. Но если бы главные два кандидата сразились один на один, то и тут Ли уверенно опередил бы соперника с 52,3% против 41,7% голосов.

Ли Чжэ Мён — политик в стране довольно известный. На прошлых выборах 2022 года, оказавшихся одними из самых драматичных в истории современной Южной Кореи, он проиграл Юн Сок Ёлю, которому недавно объявили импичмент, всего 0,73% голосов. Уже тогда Ли снискал себе популярность как человек из народа, сумевший в консервативном южнокорейском обществе выбиться из низов и взойти на политический олимп.

Пятый, младший ребенок в бедной семье, он вместо средней школы был вынужден работать на фабрике. Тем не менее со временем ему удалось получить высшее юридическое образование, он стал специалистом по правам человека, а затем ушел в политику. На этом поприще он запомнился прежде всего обещанием внедрить схему всеобщего базового дохода, что позволило ему снискать симпатии простых людей.

В сфере внешней политики кандидаты Ли Чжэ Мён и Ким Мун Су по традиции отличаются прежде всего тем, что касается отношений с неспокойным соседом — Северной Кореей.

Господин Ли пообещал, что будет добиваться восстановления связей между Сеулом и Пхеньяном, включая горячую линию между военными, общение по которой прекратилось по инициативе КНДР в 2023 году. Он также выступил за проведение межкорейского саммита, хоть и признал, что в ближайшем будущем такая встреча маловероятна.

Ким, в свою очередь, заявляет, что его политика в отношении Северной Кореи будет тесно увязана со стратегией и оборонными планами США — в частности, он обещает добиться размещения американского ядерного оружия на Гуаме для сдерживания КНДР. Он также допустил возможность заключения с американской стороной нового соглашения о распределении расходов на содержание контингента США в Южной Корее (здесь расквартировано 29 тыс. американских военных) на фоне требований команды Дональда Трампа большей самостоятельности Сеула в сфере безопасности.

Что касается Ли Чжэ Мёна, в прошлом критиковавшего зависимость от США, то в его отношениях с Трампом могут возникнуть проблемы.

Хотя в ходе нынешней предвыборной кампании кандидат подчеркнул, что союз со Штатами он считает «основой дипломатии Республики Корея». «Его (союз.— “Ъ”) следует развивать на деле, комплексно, последовательно, ориентировать его на будущее»,— отметил он в ходе последних дебатов.

При этом господин Ли уже не раз высказывался в пользу «стабильного управления» отношениями с Китаем, которые, по его словам, достигли «наихудшего состояния» при предыдущей администрации. «Нельзя отказываться от отношений с Китаем и Россией. Потому что здесь есть важные аспекты, нужно поддерживать отношения на должном уровне. Нет необходимости нагнетать враждебность без необходимости, как сейчас»,— подчеркнул политик на этой неделе.

Кроме того, он пообещал стремиться к расширению партнерских отношений Южной Кореи с нетрадиционными партнерами, такими как члены БРИКС.

Для Ким Мун Су ключевыми партнерами Южной Кореи являются США и Австралия, важные, по его мнению, прежде всего для сотрудничества в сфере обороны. С точки зрения же торгово-экономических отношений приоритетными партнерами страны Ким считает Индию, Индонезию, Вьетнам и другие члены АСЕАН. К слову, как и его соперник, он не проявляет особой враждебности по отношению к Москве. По словам кандидата от правящей партии, Южной Корее необходимо восстановить отношения с Россией и одновременно принять участие в потенциальных проектах по восстановлению Украины на фоне переговоров о прекращении огня между двумя странами.

С приходом к власти нового президента Южная Корея надеется поставить точку в долгом периоде политической турбулентности, вызванной попыткой прежнего лидера Юн Сок Ёля ввести в стране военное положение.

Это закончилось для него импичментом, а для страны — экономической нестабильностью и падением народного доверия к политикам.

Впрочем, в прогнозируемой победе Ли Чжэ Мёна тоже может оказаться подвох. Пережив несколько скандалов, связанных с вождением автомобиля в пьяном виде и адюльтером, Ли пока так и не разобрался с более серьезными обвинениями в рамках двух судебных дел. Одно из них касается коррупции и злоупотребления доверием, связанных с проектом землеустройства в 2023 году. Второе связано с обвинениями в заведомо ложном заявлении, сделанном им во время дебатов в ходе предыдущей президентской кампании, что нарушило закон о выборах государственных служащих.

В ноябре 2024 года Ли был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно, затем в марте апелляционный суд снял с него обвинения, но это решение было вскоре отменено Верховным судом Южной Кореи. Пока что суды пошли навстречу политику, согласившись отложить все судебные слушания до окончания выборов. Однако есть шанс, что после ожидаемой победы на президентских выборах Ли Чжэ Мён все еще может быть осужден. А значит, Южную Корею, только-только пришедшую в себя от второго в истории импичмента президента, будет ждать очередная политическая драма.

Наталия Портякова