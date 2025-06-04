Оппозиционер из народа и борец за права животных: чем известен новый президент Южной Кореи
Биография Ли Чжэ Мёна
На выборах президента Южной Кореи победил кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. Подробности биографии политика — в справке «Ъ».
Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак
Фото: YONHAP / EPA / TASS
Ли Чжэ Мён родился 8 декабря 1963 года в бедной крестьянской семье в городе Андон. Подростком работал на различных предприятиях города Соннам, в частности на фабрике по производству бижутерии. Из-за нескольких производственных травм был признан негодным к военной службе.
В 18 лет уволился с завода и в 1982 году поступил в юридический колледж Университета Чунг-Анг, где получил степень бакалавра права. Во время учебы занял антивластную позицию против авторитарного режима генерала Чон Ду Хвана, ставшего президентом после военного переворота в 1980 году.
В начале 1990-х открыл адвокатскую контору в Соннаме, занимался гражданским и трудовым правами. В 1995 году стал одним из учредителей Ассоциации граждан Соннама, получив известность и репутацию правозащитника.
В 2005 году вступил в либеральную партию «Уридан». В 2010 году избран мэром Соннама. На посту реконструировал Центральную городскую больницу, создал программу социальной поддержки молодежи и пожилых людей, а также объявил о решении запретить употребление собачьего мяса, получив ко всему прочему репутацию борца за права животных. Активно использовал соцсети, освещая свою деятельность. Был переизбран и оставался на посту восемь лет.
В 2017 году заявил об участии в президентских выборах после смещения в результате импичмента президента Пак Кын Хе, но проиграл в партийных праймериз. В 2018-м избран губернатором провинции Кёнгидо от Демократической партии. В 2021-м вновь анонсировал участие в выборах президента, на этот раз выиграв праймериз. На выборах занял второе место, уступив Юн Сок Ёлю всего 0,73%.
В 2022 году избран председателем оппозиционной партии «Тобуро». Переизбран в 2024-м после того, как партия одержала победу на парламентских выборах.
С 2022 года в отношении Ли Чжэ Мёна ведется два судебных разбирательства, одно касается коррупции и злоупотребления доверием, другое связано с обвинениями в заведомо ложном заявлении, сделанном им во время прошлой президентской кампании. Оппозиция называет дела политическими.
В августе 2023 года Ли Чжэ Мён начал голодовку в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительства президента Юн Сок Ёля. Лидера оппозиции госпитализировали на 19-й день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.
В январе 2024 года политик пережил покушение, неизвестный нанес ему ножевой удар в область шеи. В ноябре того же года он был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно, затем в марте 2025-го апелляционный суд снял с него обвинения, но это решение было вскоре отменено Верховным судом. Все судебные слушания отложены до окончания выборов.
Покушение на Ли Чжэ Мёна
Фото: The Busan Daily News / Getty Images
Во время предвыборной кампании запомнился прежде всего обещанием внедрить в стране схему всеобщего базового дохода. Во внешней политике собирается продолжать сотрудничество с США и Японией, считает, что «нет необходимости полностью исключать отношения с Китаем и Россией или быть с ними во враждебных отношениях». Обещает стремиться к расширению партнерских отношений с нетрадиционными партнерами, такими как члены БРИКС. Заявляет о намерении добиваться восстановления связей с КНДР, включая военную горячую линию. Отвергает возможность разработки Южной Кореей собственного ядерного оружия.
Ли Чжэ Мён произносит речь перед избирателями после победы на выборах президента в 2025 году
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters