Оппозиционер из народа и борец за права животных: чем известен новый президент Южной Кореи

На выборах президента Южной Кореи победил кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. Подробности биографии политика — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак

Фото: YONHAP / EPA / TASS Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён родился 8 декабря 1963 года в бедной крестьянской семье в городе Андон. Подростком работал на различных предприятиях города Соннам, в частности на фабрике по производству бижутерии. Из-за нескольких производственных травм был признан негодным к военной службе.

В 18 лет уволился с завода и в 1982 году поступил в юридический колледж Университета Чунг-Анг, где получил степень бакалавра права. Во время учебы занял антивластную позицию против авторитарного режима генерала Чон Ду Хвана, ставшего президентом после военного переворота в 1980 году.

В начале 1990-х открыл адвокатскую контору в Соннаме, занимался гражданским и трудовым правами. В 1995 году стал одним из учредителей Ассоциации граждан Соннама, получив известность и репутацию правозащитника.

В 2005 году вступил в либеральную партию «Уридан». В 2010 году избран мэром Соннама. На посту реконструировал Центральную городскую больницу, создал программу социальной поддержки молодежи и пожилых людей, а также объявил о решении запретить употребление собачьего мяса, получив ко всему прочему репутацию борца за права животных. Активно использовал соцсети, освещая свою деятельность. Был переизбран и оставался на посту восемь лет.

В 2017 году заявил об участии в президентских выборах после смещения в результате импичмента президента Пак Кын Хе, но проиграл в партийных праймериз. В 2018-м избран губернатором провинции Кёнгидо от Демократической партии. В 2021-м вновь анонсировал участие в выборах президента, на этот раз выиграв праймериз. На выборах занял второе место, уступив Юн Сок Ёлю всего 0,73%.

В 2022 году избран председателем оппозиционной партии «Тобуро». Переизбран в 2024-м после того, как партия одержала победу на парламентских выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ли Чжэ Мён баллотировался на пост президента Южной Кореи в 2022 году Фото: YONHAP / EPA / TASS Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании 2022 года Фото: Ahn Young-joon / AP Следующая фотография 1 / 2 Ли Чжэ Мён баллотировался на пост президента Южной Кореи в 2022 году Фото: YONHAP / EPA / TASS Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании 2022 года Фото: Ahn Young-joon / AP

С 2022 года в отношении Ли Чжэ Мёна ведется два судебных разбирательства, одно касается коррупции и злоупотребления доверием, другое связано с обвинениями в заведомо ложном заявлении, сделанном им во время прошлой президентской кампании. Оппозиция называет дела политическими.

В августе 2023 года Ли Чжэ Мён начал голодовку в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительства президента Юн Сок Ёля. Лидера оппозиции госпитализировали на 19-й день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ли Чжэ Мён на 14-й день голодовки в своем офисе Фото: YONHAP / EPA / TASS Ли Чжэ Мён в суде на слушаниях по делу о злоупотреблении доверием во время поезидентской кампании Фото: JEON HEON-KYUN / EPA / TASS Следующая фотография 1 / 2 Ли Чжэ Мён на 14-й день голодовки в своем офисе Фото: YONHAP / EPA / TASS Ли Чжэ Мён в суде на слушаниях по делу о злоупотреблении доверием во время поезидентской кампании Фото: JEON HEON-KYUN / EPA / TASS

В январе 2024 года политик пережил покушение, неизвестный нанес ему ножевой удар в область шеи. В ноябре того же года он был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно, затем в марте 2025-го апелляционный суд снял с него обвинения, но это решение было вскоре отменено Верховным судом. Все судебные слушания отложены до окончания выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покушение на Ли Чжэ Мёна

Фото: The Busan Daily News / Getty Images Покушение на Ли Чжэ Мёна

Фото: The Busan Daily News / Getty Images

Во время предвыборной кампании запомнился прежде всего обещанием внедрить в стране схему всеобщего базового дохода. Во внешней политике собирается продолжать сотрудничество с США и Японией, считает, что «нет необходимости полностью исключать отношения с Китаем и Россией или быть с ними во враждебных отношениях». Обещает стремиться к расширению партнерских отношений с нетрадиционными партнерами, такими как члены БРИКС. Заявляет о намерении добиваться восстановления связей с КНДР, включая военную горячую линию. Отвергает возможность разработки Южной Кореей собственного ядерного оружия.