Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиционер из народа и борец за права животных: чем известен новый президент Южной Кореи

Биография Ли Чжэ Мёна

На выборах президента Южной Кореи победил кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. Подробности биографии политика — в справке «Ъ».

Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак

Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён призывает перестать есть собак

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён родился 8 декабря 1963 года в бедной крестьянской семье в городе Андон. Подростком работал на различных предприятиях города Соннам, в частности на фабрике по производству бижутерии. Из-за нескольких производственных травм был признан негодным к военной службе.

В 18 лет уволился с завода и в 1982 году поступил в юридический колледж Университета Чунг-Анг, где получил степень бакалавра права. Во время учебы занял антивластную позицию против авторитарного режима генерала Чон Ду Хвана, ставшего президентом после военного переворота в 1980 году.

В начале 1990-х открыл адвокатскую контору в Соннаме, занимался гражданским и трудовым правами. В 1995 году стал одним из учредителей Ассоциации граждан Соннама, получив известность и репутацию правозащитника.

В 2005 году вступил в либеральную партию «Уридан». В 2010 году избран мэром Соннама. На посту реконструировал Центральную городскую больницу, создал программу социальной поддержки молодежи и пожилых людей, а также объявил о решении запретить употребление собачьего мяса, получив ко всему прочему репутацию борца за права животных. Активно использовал соцсети, освещая свою деятельность. Был переизбран и оставался на посту восемь лет.

В 2017 году заявил об участии в президентских выборах после смещения в результате импичмента президента Пак Кын Хе, но проиграл в партийных праймериз. В 2018-м избран губернатором провинции Кёнгидо от Демократической партии. В 2021-м вновь анонсировал участие в выборах президента, на этот раз выиграв праймериз. На выборах занял второе место, уступив Юн Сок Ёлю всего 0,73%.

В 2022 году избран председателем оппозиционной партии «Тобуро». Переизбран в 2024-м после того, как партия одержала победу на парламентских выборах.

Предыдущая фотография
Ли Чжэ Мён баллотировался на пост президента Южной Кореи в 2022 году

Ли Чжэ Мён баллотировался на пост президента Южной Кореи в 2022 году

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании 2022 года

Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании 2022 года

Фото: Ahn Young-joon / AP

Следующая фотография
1 / 2

Ли Чжэ Мён баллотировался на пост президента Южной Кореи в 2022 году

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён во время предвыборной кампании 2022 года

Фото: Ahn Young-joon / AP

С 2022 года в отношении Ли Чжэ Мёна ведется два судебных разбирательства, одно касается коррупции и злоупотребления доверием, другое связано с обвинениями в заведомо ложном заявлении, сделанном им во время прошлой президентской кампании. Оппозиция называет дела политическими.

В августе 2023 года Ли Чжэ Мён начал голодовку в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительства президента Юн Сок Ёля. Лидера оппозиции госпитализировали на 19-й день голодовки из-за ухудшения состояния здоровья.

Предыдущая фотография
Ли Чжэ Мён на 14-й день голодовки в своем офисе

Ли Чжэ Мён на 14-й день голодовки в своем офисе

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён в суде на слушаниях по делу о злоупотреблении доверием во время поезидентской кампании

Ли Чжэ Мён в суде на слушаниях по делу о злоупотреблении доверием во время поезидентской кампании

Фото: JEON HEON-KYUN / EPA / TASS

Следующая фотография
1 / 2

Ли Чжэ Мён на 14-й день голодовки в своем офисе

Фото: YONHAP / EPA / TASS

Ли Чжэ Мён в суде на слушаниях по делу о злоупотреблении доверием во время поезидентской кампании

Фото: JEON HEON-KYUN / EPA / TASS

В январе 2024 года политик пережил покушение, неизвестный нанес ему ножевой удар в область шеи. В ноябре того же года он был признан виновным в даче ложных показаний и приговорен к одному году лишения свободы условно, затем в марте 2025-го апелляционный суд снял с него обвинения, но это решение было вскоре отменено Верховным судом. Все судебные слушания отложены до окончания выборов.

Покушение на Ли Чжэ Мёна

Покушение на Ли Чжэ Мёна

Фото: The Busan Daily News / Getty Images

Покушение на Ли Чжэ Мёна

Фото: The Busan Daily News / Getty Images

Во время предвыборной кампании запомнился прежде всего обещанием внедрить в стране схему всеобщего базового дохода. Во внешней политике собирается продолжать сотрудничество с США и Японией, считает, что «нет необходимости полностью исключать отношения с Китаем и Россией или быть с ними во враждебных отношениях». Обещает стремиться к расширению партнерских отношений с нетрадиционными партнерами, такими как члены БРИКС. Заявляет о намерении добиваться восстановления связей с КНДР, включая военную горячую линию. Отвергает возможность разработки Южной Кореей собственного ядерного оружия.

Ли Чжэ Мён произносит речь перед избирателями после победы на выборах президента в 2025 году

Ли Чжэ Мён произносит речь перед избирателями после победы на выборах президента в 2025 году

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Ли Чжэ Мён произносит речь перед избирателями после победы на выборах президента в 2025 году

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Новости компаний Все