С учетом обязательств

Минфин подготовил порядок ведения реестра обязательств органов власти в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП). Это должно помочь решить давнюю проблему учета всех бюджетных расходов при реализации таких инициатив. В реестр будут вноситься данные не только о прямых расходах бюджетов, но и об их условных обязательствах — например, в связи с досрочным расторжением соглашений, штрафами, непредвиденным удорожанием проекта. Эксперты полагают, что предложенный порядок охватывает все возможные обязательства публичной стороны, но отмечают необходимость его упрощения — для того чтобы не затормозить запуск новых ГЧП-проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минфин опубликовал проект постановления правительства о порядке ведения реестра бюджетных обязательств публичной стороны (органов власти любого уровня) по соглашениям о концессиях и о ГЧП. Необходимость ведения такого реестра в прошлом году была закреплена соответствующим законом. Новшество должно помочь решить проблему непрозрачности учета обязательств, на которую не раз обращал внимание Минфин. Дело в том, что, помимо прямых расходов бюджетов на такие проекты, существуют риски появления «скрытых» обязательств, которые трудно прогнозировать. Это, например, дополнительные расходы, возникающие из-за удорожания стройматериалов или при обнаружении непригодности участка для реализации проекта. В таких случаях объемы обязательств могут возрастать до сопоставимых с размером всех инвестиций по проекту.

Согласно подготовленному документу, регионы будут представлять в Минфин информацию о заключении соглашения, об объеме участия в нем и о его фактическом исполнении. Необходимо будет отражать и условные обязательства — например, информацию о расходах в связи с досрочным расторжением соглашения или наступлением особых обстоятельств, а также о штрафах, о предоставляемых инвестору льготах и средствах на возвратной основе (например, в виде поддержки от институтов развития).

В Минфине “Ъ” пояснили, что включение в реестр информации о возможных обязательствах публичной стороны позволит оценить необходимые для их исполнения объемы бюджетных ассигнований, а также выделить сведения о таких обязательствах из общего объема. Это должно повысить прозрачность механизмов ГЧП. Формирование реестра, добавили в ведомстве, будет частью мониторинга, нацеленного на повышение эффективности оценки сбалансированности бюджетов. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что пока не получали проект постановления.

Руководитель практики инфраструктуры и ГЧП АО «Лучший выбор» Александр Долгов отмечает, что предложенный порядок «наиболее полно охватывает все возможные финансовые обязательства публичной стороны». По его мнению, реестр сможет урегулировать проблему неучтенных бюджетных обязательств при реализации ГЧП-проектов. В Национальном центре ГЧП (группа ВЭБ.РФ) соглашаются, что создание реестра позволит детальнее прогнозировать бюджетные обязательства — публичная сторона должна провести оценку условных обязательств как в части вероятности риска, так и в части его размера. Однако, добавляют в центре, важно «не перегрузить» публичную сторону оценкой рисков, особенно тех, по которым нет единой методики оценки — до определения правил расчета таких показателей реализация механизма может затруднить заключение новых соглашений.

Директор юридической практики Kept Олеся Хитяник опасается, что включение перечня затрат в реестр может создавать риски для запуска новых ГЧП-проектов, поскольку ряд обязательств невозможно «оцифровать» заранее (например, штрафы — их размер зависит от фактических обстоятельств или этапа реализации проекта). По ее словам, может создаваться ситуация, когда значения предельного участия публичной стороны будут примерными — в итоге возникнут риски того, что бюджет не покроет изначально принятые обязательства, поскольку они будут отличаться от фактических. Директор юридической практики «ТеДо» Анна Батуева отмечает, что предложенный порядок создает дополнительную административную нагрузку на публичную сторону — необходимо отчитываться «буквально о каждом совершенном платеже». По мнению эксперта, имеет смысл упростить порядок — например, обязать информировать Минфин об обязательствах, превышающих определенный порог.

Евгения Крючкова