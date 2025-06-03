В Молдавии объявят национальный траур в день похорон композитора Доги

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в день похорон композитора Евгения Доги в стране объявят национальный траур в знак почтения. Музыкант умер сегодня в возрасте 88 лет.

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Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью»,— написала госпожа Санду в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Евгений Дога — композитор и музыкальный педагог. Был членом Союза кинематографистов СССР. Среди самых известных его произведений — вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 год). В 1998-м получил российское гражданство и последние годы проживал в Москве.