Умер композитор Евгений Дога

Композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет, сообщает «ТСВ Приднестровье». Среди наиболее известных произведений автора — вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 год).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Дога в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Дога в 2018 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Евгений Дога окончил Музыкальное училище имени Штефана Няги по классу виолончели. В 1959 году был принят аранжировщиком в оркестр молдавской народной музыки «Тарафул» под управлением Исидора Бурдина. В 1960-м окончил Кишиневскую консерваторию им. Музическу по классу виолончели, в 1965 году — по классу композиции. В 1957–1962 годах выступал с оркестром Молдавского радио и телевидения.

В 1957 году будущая оперная примадонна Мария Биешу дебютировала с его песней «Белый цветок сада». С 1967 года композитор в общей сложности написал музыку более чем к 200 фильмам. Среди них — «Табор уходит в небо» (1976 год), «Анна Павлова» (1983), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983), «Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощание» (1992), «Бульварный роман» (1994), «Благословите женщину» (2003), «Артистка» (2007). Работал в том числе с «Мосфильмом», Киностудией имени Горького, «Беларусьфильмом», «Ленфильмом» и Центральным телевидением Гостелерадио СССР.

Был членом Союза кинематографистов СССР. В Кишиневе его именем названы музыкальная школа и улица. С 2001 года — постоянный председатель жюри движения «Одаренные дети России». 22 октября 1998 года получил гражданство РФ. В последние годы композитор проживал в Москве, в районе Крылатское.