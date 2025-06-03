Чем известен композитор Евгений Дога

3 июня в возрасте 88 лет умер композитор, музыкальный педагог Евгений Дога. Биография народного артиста СССР — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Евгений Дога

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Композитор Евгений Дога

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Родился 1 марта 1937 года в селе Мокра (Молдавская АССР, ныне — Приднестровье). Окончил Кишиневскую государственную консерваторию по классу виолончели (1960) и образованный на ее основе Кишиневский государственный институт искусств по классу композиции (1965). Параллельно с учебой занимался оркестровкой сочинений молдавских композиторов.

В 1957–1962 годах работал в оркестре Молдавского радио, в 1963–1967 годах преподавал композицию в Кишиневском музыкальном училище имени Штефана Няги. В 1967–1972 годах был сотрудником Министерства культуры Молдавской ССР. Написал и издал учебник для студентов по теории музыки. С 1972 года выступал с концертами и творческими вечерами во многих городах СССР, в Польше, Чехословакии, Китае, Кубе, Таиланде, Швейцарии, Португалии, Аргентине.

Мировую известность получил романтический вальс из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», поставленной в 1978 году по мотивам повести Чехова «Драма на охоте». Вальс признан ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров XX века. Неоднократно звучал на масштабных шоу, в том числе на открытии Олимпиады 1980 года в Москве и Олимпиады 2014 года в Сочи.

Был членом Союза кинематографистов СССР. Автор киномузыки в более чем 150 фильмах. Работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм». Автор балетов «Лучафэрул» (1983) и «Венансия» (1989), «Королева Марго» (1997). Автор музыки гимна Кишинева.

В 1975–1989 годах был депутатом Верховного совета Молдавской ССР. В 1989–1991 годах — народный депутат СССР. Входил в состав комитета по науке. В 1998 году получил гражданство РФ. 2007 и 2017 годы, когда композитор отмечал 70-летний и 80-летний юбилеи, были провозглашены в Молдавии Годом Евгения Доги. В последние годы проживал в Москве.

Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1974), народный артист СССР (1987), кавалер молдавского ордена Республики (1997). Обладатель более 60 наград, премий и званий. В 2018 году был награжден орденом Александра Невского за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.