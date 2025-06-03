Песков призвал не ждать прорывов от переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле не предполагали прорывов и немедленных решений. При этом он подчеркнул, что на прошедшей 2 июня встрече были достигнуты важные договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверно. Но работа идет. Были достигнуты определенные договоренности в Стамбуле, они важны. Действительно, в первую очередь все-таки люди. Эти договоренности будут реализовываться»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По итогам переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились организовать самый масштабный за три года обмен военнопленными. На следующей неделе российская сторона намерена передать Киеву 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись меморандумами о прекращении огня.

О переговорах в Стамбуле — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».

Лусине Баласян