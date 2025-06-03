Песков об итогах Стамбула, компромиссах по меморандуму и поведении Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда встречи России и Украины в Стамбуле. Он признал, что тема мирного урегулирования содержит множество нюансов, а многие пункты меморандума — не для публичного обсуждения. Также он ответил на вопросы о воскресной трагедии на железной дороге и атаках на военные аэродромы. Основные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О переговорах в Стамбуле
- Тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов.
- Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно.
- Между сторонами были достигнуты определенные договоренности — они важны и будут реализовываться.
О российском меморандуме
- Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию.
- Меморандум России направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.
- Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам меморандума — тема для переговоров, которые не могут быть публичными.
О трехсторонней встрече и поведении Зеленского
- Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.
- Если контакт Путина и Трампа потребуется, он может быть организован оперативно.
- Заявление Зеленского с оскорблениями в адрес делегации России — неловкое, неудачное и не соответствует переговорному духу.
Об атаках на аэродромы и обрушении мостов
- Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на Россию в режиме онлайн.
- Что касается ответа России на атаки со стороны Киева, нужно дождаться результатов следствия.