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Коммерсантъ FM
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Песков об итогах Стамбула, компромиссах по меморандуму и поведении Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда встречи России и Украины в Стамбуле. Он признал, что тема мирного урегулирования содержит множество нюансов, а многие пункты меморандума — не для публичного обсуждения. Также он ответил на вопросы о воскресной трагедии на железной дороге и атаках на военные аэродромы. Основные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Стамбуле

  • Тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов.
  • Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно.
  • Между сторонами были достигнуты определенные договоренности — они важны и будут реализовываться.

О российском меморандуме

  • Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию.
  • Меморандум России направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.
  • Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам меморандума — тема для переговоров, которые не могут быть публичными.

О трехсторонней встрече и поведении Зеленского

  • Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.
  • Если контакт Путина и Трампа потребуется, он может быть организован оперативно.
  • Заявление Зеленского с оскорблениями в адрес делегации России — неловкое, неудачное и не соответствует переговорному духу.

Об атаках на аэродромы и обрушении мостов

  • Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на Россию в режиме онлайн.
  • Что касается ответа России на атаки со стороны Киева, нужно дождаться результатов следствия.

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