Песков об итогах Стамбула, компромиссах по меморандуму и поведении Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги второго раунда встречи России и Украины в Стамбуле. Он признал, что тема мирного урегулирования содержит множество нюансов, а многие пункты меморандума — не для публичного обсуждения. Также он ответил на вопросы о воскресной трагедии на железной дороге и атаках на военные аэродромы. Основные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О переговорах в Стамбуле

Тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов.

Ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно.

Между сторонами были достигнуты определенные договоренности — они важны и будут реализовываться.

О российском меморандуме

Россия ожидает реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию.

Меморандум России направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.

Возможность компромиссов со стороны России по отдельным пунктам меморандума — тема для переговоров, которые не могут быть публичными.

О трехсторонней встрече и поведении Зеленского

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.

Если контакт Путина и Трампа потребуется, он может быть организован оперативно.

Заявление Зеленского с оскорблениями в адрес делегации России — неловкое, неудачное и не соответствует переговорному духу.

Об атаках на аэродромы и обрушении мостов