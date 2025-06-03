Под Курском открыли движение автомобилей по трассе, на которую обрушился мост

В Курской области открыто движение транспорта по участку автодороги А-142 Тросна—Калиновка, сообщил Минтранс. Проезд был перекрыт 1 июня после того, как на трассу обрушился железнодорожный мост. Сейчас максимально разрешенная скорость на этом участке — 30 км/ч. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что на ремонт изначально закладывали четыре дня, но разобрать завалы и отремонтировать полотно сумели досрочно.

Глава региона отметил, что для восстановления железнодорожного сообщения понадобится дополнительное время. Если провести ремонт быстро, то высота моста уменьшится: до обрушения она составляла почти 4,8 м, восстановить оперативно можно только 3,5 м. В связи с этим железнодорожное сообщение пока будет идти в объезд, уточнил господин Хинштейн в Telegram.

В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области путепровод обрушился во время движения грузового состава. В результате инцидента пострадали машинист и двое его помощников. Расчистить трассу на месте ЧП сумели спустя сутки.

Подробности инцидента — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».