В Курской области завершили расчистку дороги после обрушения моста

Железнодорожники и дорожные службы завершили расчистку участка автодороги в Курской области после обрушения железнодорожного путепровода на перегоне Остапово—Михайловский Рудник. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В ходе восстановительных работ было убрано более 100 т обломков железобетонных и металлических конструкций поврежденного моста. В работах участвовали свыше 100 железнодорожников и представителей других ведомств, были задействованы десять единиц тяжелой техники и два восстановительных поезда. После расчистки дороги дорожные службы смогут приступить к восстановлению автомобильного полотна.

Обрушение путепровода произошло в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава. Часть поезда упала на дорогу. В результате инцидента пострадали машинист и двое его помощников. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в течение четырех суток планируется восстановить движение как на железной дороге, так и на автомобильной трассе.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».