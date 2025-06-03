Основная часть состояния основателя Microsoft Билла Гейтса достанется Африке

Большая часть состояния основателя компании Microsoft Билла Гейтса, 99% которого он пообещал потратить на благотворительность, достанется Африке. Об этом он объявил в выступлении 2 июня в штаб-квартире Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

«Основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке»,— сказал господин Гейтс (цитата по News 24).

Деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В мае бизнесмен сообщил, что к 2045 году этот фонд направит на финансирование различных проектов $200 млрд.

Билл Гейтс занимает пятую позицию в списке самых богатых людей планеты. Его личное состояние достигает $175 млрд. Ранее он пояснил, что решение потратить свое состояние на благотворительность вдохновлено цитатой предпринимателя Эндрю Карнеги: «Человек, который умирает богатым, умирает позорным».