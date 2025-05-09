Билл Гейтс заявил, что потратит на благотворительность 99% своего состояния

Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс объявил о намерении пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность в ближайшие 20 лет. Он планирует передать его через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей по всему миру. Об этом он сообщил в своем блоге.

Состояние господина Гейтса оценивается примерно в $112,5 млрд. Билл Гейтс пояснил, что его решение вдохновлено цитатой предпринимателя Эндрю Карнеги: «Человек, который умирает богатым, умирает позорным». «Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально»,— написал он.

Миллиардер сообщил, что фонд прекратит свою работу 31 декабря 2045 года. За это время он планирует удвоить сумму пожертвований, потратив к этому сроку свыше $200 млрд. Размер окончательных расходов будет зависеть от рыночных условий и уровня инфляции.