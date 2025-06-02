Лавров встретился с замгенсека ООН Флетчером

Министр иностранных дел Сергей Лавров принял в Москве заместителя генсека ООН Тома Флетчера. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Я знаю, что он встречался с министром иностранных дел Лавровым и другими. Это часть его более широких консультаций со всеми государствами-членами, но особенно с постоянными членами Совета Безопасности»,— сказал господин Дюжаррик журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он не раскрыл подробности беседы.

Встречу главы российского МИДа и замгенсека ООН анонсировала официальный представитель министерства Мария Захарова. Она говорила, что Сергей Лавров и Том Флетчер должны обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов. К ним госпожа Захарова отнесла конфликты в Палестине, Сирии, Афганистане, Ливане, Судане, Йемене и Мьянме. Также планировалось обсудить деятельность ООН на Украине.

Екатерина Отрашкевич