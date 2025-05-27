Лавров обсудит с заместителем генсека ООН деятельность организации на Украине

Глава МИД Сергей Лавров встретится с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Встреча пройдет 2 июня в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

Фото: Richard Drew / AP Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер

Фото: Richard Drew / AP

«В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточный, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Конечно, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине», — сказала госпожа Захарова в ходе брифинга.

Ранее в ООН приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной, а также выразили надежду на скорую деэскалацию конфликта.