Лавров обсудит с заместителем генсека ООН деятельность организации на Украине
Глава МИД Сергей Лавров встретится с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Встреча пройдет 2 июня в Москве.
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер
Фото: Richard Drew / AP
«В ходе встречи планируется обсудить наиболее острые ситуации в зоне гуманитарных кризисов, включая, конечно, ближневосточный, в зоне палестино-израильского конфликта, в Сирии, Ливане, Судане, Йемене, Мьянме, Афганистане. Конечно, будут рассматриваться вопросы деятельности ООН на Украине», — сказала госпожа Захарова в ходе брифинга.
Ранее в ООН приветствовали обмен пленными между Россией и Украиной, а также выразили надежду на скорую деэскалацию конфликта.