CNN: главу Пентагона информировали об ударах Украины по российским объектам

Министр обороны США Пит Хегсет регулярно получал информацию об атаках ВСУ на российские объекты. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

По словам собеседника издания, господин Хегсет был в курсе происходящего, однако не контактировал с украинскими властями.

В ночь на 1 июня в результате подрыва обрушились мосты в Брянской и Курской областях. Погибли 7 человек, 104 пострадали, 64 из них госпитализированы.

После этого украинские беспилотники атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным Минобороны, произошло возгорание нескольких единиц техники. Районы Сибири подверглись ударам БПЛА впервые.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Екатерина Отрашкевич