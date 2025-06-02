Белгородский глава управления госохраны ОКН Алексей Чернявский вступил в «Барс»

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Белгородской области Алексей Чернявский вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом сообщили в управлении. О том, кто будет исполнять обязанности господина Чернявского во время его службы не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Чернявский

Фото: со страницы управления госохраны ОКН Белгородской области Алексей Чернявский

Фото: со страницы управления госохраны ОКН Белгородской области

В конце мая сообщалось, что глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покидает пост и вступает в «Барс-Курск». Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов вернулся из «Барс-Белгород».

В конце апреля губернатор Вячеслав Гладков объяснил, зачем белгородские чиновники идут служить в «Барс». Он считает, что это необходимо для понимания ситуации на приграничных территориях.

Егор Якимов