Дмитрий Новиков уходит с поста главы курского Конышевского района в «Барс»

Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покидает свой пост и вступает в добровольческий отряд «Барс-Курск». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Новиков

Фото: со страницы Дмитрия Новикова во «Вконтакте» Дмитрий Новиков

Фото: со страницы Дмитрия Новикова во «Вконтакте»

Господин Новиков подписал контракт с «Барсом» на шесть месяцев. Он возглавлял Конышевский район с 2011 года. И.о. главы района будет определен в ближайшее время, добавил глава региона.

Дмитрий Новиков родился в ноябре 1976 года в Конышевском районе Курской области. В 1999 году окончил Курскую сельскохозяйственную академию им. проф. И.И. Иванова. по специальности экономика и управление в отраслях АПК. С 2000 по 2004 год занимал пост заместителя директора АО «Конышевское хлебоприемное», а с 2008 года являлся гендиректором компании. В 2009 году вступил в «Единую Россию», работал секретарем Конышевского отделения партии. Затем занимал пост замдиректора по переработке ООО «Агропромкомплектация», а в 2010-м стал первым заместителем главы Конышевского района. Годом позже возглавил район в статусе и.о.

Егор Якимов